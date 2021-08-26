AK Parti'den "Millete Hizmet Yolunda 20. Yıl" dergisi! Başkan Erdoğan'dan 2053 ve 2071 vurgusu

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Millete Hizmet Yolunda 20. Yıl Dergisi" yayınlandı. Hem dijital hem de basılı şekilde yayınlanan çalışma, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı süresince ortaya koyduğu önemli projeleri infografik yöntemiyle anlatıyor.

Derginin önsüzünü yazan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihi ile hem Türkiye'nin hem de dünyanın geleceğinin değiştiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Bugün AK Parti, Türkiye'nin son 19 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline de taliptir" dedi. Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmadıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:





"AKLIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ"

"Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik. Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık, hep ileriye doğru gittik ve hamdolsun emeğimizin karşılığını birer birer aldık. Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti'nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz, milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz."



ŞEN: TÜRKİYENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN PROJELERE İMZA ATTIK

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen "Hem teşkilat mensuplarımızın hem de milletimizin bilgilerini tazelemek adına bu çalışmayı hayata geçirdik." dedi.

AK Partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye'nin kaderini değiştiren ve çağ atlatan uygulama ve projelere imza attığını belirten Şen, "Bizlerin önemli görevlerinden biri de bu projeleri hayata geçirmek kadar, ürettiğimiz icraatları teşkilatımıza ve milletimize anlatabilmektir. Bu bağlamda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak; tüm bakanlıklarımız, Yükseköğretim Kurulu ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan yatırımlar, istihdam oranları ve teşvik destekleri gibi birçok husustaki verileri özet haline getirdiğimiz bir icraat bülteni hazırladık. İcraatlarımızı infografikler ile kısa ve öz bir şekilde anlatan bu çalışmamızla pratik bir bilgi kaynağını da arşivimize kazandırmış oluyoruz. Hem teşkilat mensuplarımızın hem de tüm milletimizin bugüne kadar hizmete sunduğumuz önemli çalışmalarla ilgili bilgilerini tazelemeyi hedefledik" dedi.