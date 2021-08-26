Avrupa yolunda can verdiler

VAN
'da bulunan Türkiye'nin en büyük kimsesizler mezarlığında kaçak yollarla Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya gitmek isterken ölen 200'den fazla göçmen yatıyor. Tuşba
ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'nın bir bölümü resmi kayıtlarda "Kimsesizler Mezarlığı" olarak geçiyor. Sınırı geçmek isterken donarak hayatını kaybedenler, kazalarda ölenler, yakınları gelmezse Van'daki kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Çoğu Afganistan
, Bangladeş
, Pakistan
ve İran'dan olan göçmenlere son yıllarda Suriye ve Irak'tan gelenler de eklendi. Büyük bir trajediyi barındıran mezarlıkta sınırı geçmeye çalışırken donarak ölenler, sınırı geçtikten sonra Van golü üzerinden kacak yollarla ülkenin batı şehirlerine geçmeye çalışırken boğularak veya trafik kazalarında ölen göçmenlerin cenazeleri bulunuyor.
HER SAYI BİR KAYIP
KİMSESİZLER mezarlığında bulunan mezar taşlarında isim yazmıyor. Mezar taşları üzerinde isimlerin yerine sayılar bulunuyor. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin üzerinde kimlik kartı ya da pasaport olmadığı için kimlik tespiti yapılamıyor. Her birine otopsi yapılıyor. 15 gün içinde cenaze için kimsenin gelmemesi durumunda cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor