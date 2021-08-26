Bakan Karaismailoğlu sel bölgesinde çocukları helikoptere bindirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi sonrasında hızla bölgeye geçerek hasar oluşan noktalarda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, özellikle trafik akışının yoğun yaşandığı ve sel sonrasında ağır hasar alan noktaları rahatlatmak için buralara hızlı müdahale edilmesi için talimat verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı ekiplerin hummalı çalışmalarının ardından çöken yollar, hasar alan köprüler düzenlenerek, yok olan köprülerin yerine yenileri yapılarak sel bölgesindeki yaralar sarılmaya başlandı.
Yaşanan felaketin 16. gününde de incelemelerde bulunmak üzere Sinop'un Gerze ilçesine gelen Bakan Karaismailoğlu, yol kenarında oynayan çocukları görerek makam arabasını durdurdu ve çocukların yanlarına gitti. Burada bir süre çocuklarla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, çocuklara "Helikoptere binmek ister misiniz?" sorusunu sordu.
Selden etkilenen bölgede yaşayan ve onca sıkıntı içerisinde bu soruyu duyan çocuklar hep bir ağızdan Bakan Karaismailoğlu'na "evet" cevabını verdi. Bakan Karaismailoğlu'nun kendilerini helikoptere bindireceğini söylemesinin ardından çocuklardan bazıları sevinç çığlıkları attı. Gerze Stadyumu'na inen helikoptere binen çocuklar duygularını, "Şu anda çok mutluyuz. İlk kez helikoptere biniyoruz. Çok güzel bir his" ifadeleriyle dile getirdi.