Bakan Karaismailoğlu sel bölgesinde çocukları helikoptere bindirdi

Selden etkilenen bölgede yaşayan ve onca sıkıntı içerisinde bu soruyu duyan çocuklar hep bir ağızdan Bakan Karaismailoğlu'na "evet" cevabını verdi. Bakan Karaismailoğlu'nun kendilerini helikoptere bindireceğini söylemesinin ardından çocuklardan bazıları sevinç çığlıkları attı. Gerze Stadyumu'na inen helikoptere binen çocuklar duygularını, "Şu anda çok mutluyuz. İlk kez helikoptere biniyoruz. Çok güzel bir his" ifadeleriyle dile getirdi.