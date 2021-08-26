Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü münasebetiyle Muş'a gitti. Malazgirt ovasında düzenlenen kutlama programına katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aziz milletim, Sayın Meclis Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Başkanı, sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılında Sultan Alparslan'dan başlayarak tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Ahlat'ı medeniyetimize ve tarihimize yeniden kazandırmak için önemli yatırımlar yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Millet Bahçesine kadar bölgeyi tarihi önemine kavuşturduk.

Ebedi yurdumuz Anadolu'ya vurduğumuz mührü canlandıran semboller olarak görüyoruz. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Malazgirt'ten öncesi, Malazgirt'ten sonrası diye tanımlanan yer işte tam da burasıdır.

Büyük Selçuklu Devleti, kendisine istiklali kazandıran Dandanakan Zaferi'nden sonra Anadolu'ya yönlenme kararı almıştı. Çağrı Bey fethin ilk müjdesini verdi, hayali gerçeğe dönüştüren oğlu Alparslan oldu. Tarihimizde kolay kazanılmış bir zafer olmamıştır.

O yıllarda da milletimizi bölmek isteyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alparslan İslam dünyasını kendisine karşı kışkırtan Fatimiler ile bir yandan da Bizans ile mücadele etti.

Türklerin elinde bulunan Malazgirt Kalesi'ni zapt eden ve kılıçtan geçiren Bizans'ın haberini alan Sultan Alparslan hemen Ahlat ve Malazgirt'e geldi.

Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. Malazgirt ovasında bugün 1071 yılında yapılan savaşta Bizans bozguna uğrarken, Selçuklu şanlı zaferi kazanmıştır. Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür. Kısa sürede Anadolu'da teşkilatlanan beylikler zamanında camiler, hanlar, çeşmeler, kervansaraylar yapıldı. Bizim medeniyetimiz sevgiye, hoşgörüye, hakka ve adalete dayalı bir fetih medeniyetidir.

Bizim için Malazgirt tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir. Malazgirt, maziden atiye kurduğumuz köprünün ilk taşıyıcı sütunudur.