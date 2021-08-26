Bebeğini rehin alarak ortalığı karıştırdı! Şüpheli baba adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul'da dini nikahlı eşi kendisinden ayrılmak istediği için 5 aylık bebeğini rehin alarak evi yakmaya çalışan Baki Ü., polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerinin kurtardığı Doruk B. isimli 5 aylık bebek, evden çıkartılarak sağlıkçılara teslim edildi.

TARTIŞMANIN BAŞLANGICI BEBEK MAMASI

Gözaltına alınan saldırgan baba, emniyetteki ifadesinde sabah saatlerinde eşiyle çocuğunun maması yüzünden tartıştıklarını, eşinin annesini arayarak mama istediğini, ardından eşinin mamayı getiren kayınvalidesiyle birlikte gittiğini, eşini geri gelmesi için aradığını ancak eşinin telefonu açmadığını söyledi.

'EŞİMİ POLİSLE GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜM'

Ardından eve dönmek istediğini fakat kapanan kapıyı anahtarı olmadığı için açamadığını belirten şüpheli Baki Ü., 'Çocuğum evde tekti. Eve giremeyince panik yaptım. Komşuya kapıyı açtırdıktan sonra çocuğumu sakinleştirip kayınvalidemi aradım. Eşimi aile içi şiddet bürosuna bıraktığını söyledi. Ben de kendisine bir şey yapmadığımı söyledim. Bir süre sonra eşim ve kayınvalidem kapının önüne polislerle birlikte geldi' şeklinde konuştu.

'BIÇAKLA KENDİME ZARAR VERMEYİ DÜŞÜNDÜM'

İfadesinin devamında şüpheli adam, 'O an ne yapacağımı bilemedim. Birden elimdeki çakmakla yerde bulduğum havluyu ateşledim. Ateş birden pencere örtülerini sardı. Dumanlar çoğalınca ateşi söndürmeye çalıştım' diyerek olayı anlattı. Kesinlikle çocuğunun üzerinden kimseyi tehdit etmediğini savunan şüpheli Baki Ü., bir bıçak alarak 'Kendime zarar vereceğim, bem hiçbir şey yapmadım' dediğini ve yaşananlardan ötürü kafasının karıştığını belirtti.

ŞÜPHELİ BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli Baki Ü., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli adam, savcılıktan 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Çocuğun alı konulması' suçlarından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin haftadaki 1 gün imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.