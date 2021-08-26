Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayseri Büyükşehir’e ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ve Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAYSERİ STANDINDA

Yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi gibi konuların amaçlandığı Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri standını gezerek, Başkan Büyükkılıç'a tebriklerini ve Kayserililere selamlarını iletti. Ayrıca, stantta misafirlere, kentteki faaliyetleri tanıtmanın yanı sıra meşhur pastırma ve Kayseri'ye has Nevzine Tatlısı ikram edildi.

BÜYÜKKILIÇ, ÖDÜLÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında Protokol İmza Töreni'nin ardından Genç Dostu Şehirler Fikir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'na "Geleceğin Mucitleri" projesiyle katıldı. Kayseri, toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği yarışmada ödül almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

BÜYÜKKILIÇ'IN ANKARA'DA ONUR GECESİ

'Geleceğin Mucitleri' projesinin ödül almasından dolayı memnuniyetini paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, gençler için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Büyükkılıç, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin her anlamda yetişmiş bireyler olmaları için de önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.