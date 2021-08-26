Emine Erdoğan Ahlat’ta Trabzon Büyükşehir’in Otağını ziyaret etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin otağına konuk oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Emine Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu'nun selamlarını iletti. Daire Başkanı İskenderoğlu, Emine Erdoğan'a Trabzon'un ünlü hasır takımını takdim etti.

Otağı gezen ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile sohbet eden Emine Erdoğan'a hediye takdimi ve Trabzonluların misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.