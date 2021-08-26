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Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:06

Emine Erdoğan Ahlat’ta Trabzon Büyükşehir’in Otağını ziyaret etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Emine Erdoğan Ahlat’ta Trabzon Büyükşehir’in Otağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Ahlat’ta yoğun ilgiyle karşılanan Emine Erdoğan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin otağını ziyaret etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin otağına konuk oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Emine Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu'nun selamlarını iletti. Daire Başkanı İskenderoğlu, Emine Erdoğan'a Trabzon'un ünlü hasır takımını takdim etti.

Otağı gezen ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile sohbet eden Emine Erdoğan'a hediye takdimi ve Trabzonluların misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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Emine Erdoğan Ahlat’ta Trabzon Büyükşehir’in Otağını ziyaret etti
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