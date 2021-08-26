Emine Erdoğan, Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales ile görüştü

Ülkesinin ilk kadın spor bakanı olan Morales, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin Ahlat'taki etkinliklere denk gelmesine çok sevindiğini belirtti. Morales, ana hedeflerinin Paraguay'daki çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı bir yaşam için Paraguaylıların ailece spor yapabileceği alanlar oluşturmak olduğunu vurguladı. Paraguay'da uzun süre Binicilik Federasyonu Başkanlığı da yapan Morales, ülkesinden gelen sporcularla atlı okçuluk, cirit atma ve diğer gösterileri izledi.