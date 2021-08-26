Gemide facia: 2’si Türk 3 denizci hayatını kaybetti

İstanbul merkezli Akar Deniz Taşımacılığı işletmesindeki Liberya bayraklı Global Lake isimli gemide, İspanya açıklarında seyrederken gemi kaptanı da dahil olmak üzere 2'si Türk, biri Gürcü 3 denizci yaşamını yitirdi. Kargo tank kontrolü yapılması sırasında 4 denizcinin baygınlık geçirdi. Gerekli ilk yardım müdahalelerinin yapılmasına rağmen usta gemici Gürcü Mindia Gatenadze, güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve gemi kaptanı Ahmet Akdeniz hayatlarını kaybetti. Usta Gemici Hüseyin Eryılmaz'ın ise yaralı olarak kurtarıldığı, gemiden yapılan çağrı üzerine ve şirketin girişimleri ile helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı elde edilen bilgiler arasında yer aldı.





Kaptan Ahmet Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz SABAH'a konuştu. Kardeşinin çok cesur ve fedakar bir kişi olduğunu söyleyen ağabey Akdeniz, " İlk önce iki mürettebatın zehirlendiğine ilişkin kendisine bilgi geliyor. Hemen iki mürettebatın zehirlendiği bölgeye inmiş. Kendi sorumluluğu olmadığı halde fedakarlık gösterip, arkadaşlarını kurtarmak için tankere giriyor. Girmesiyle birlikte kendisi de zehirleniyor. Cenazesinin Türkiye'ye gelmesi için İspanya hükümeti ile Türk Dışişleri Bakanlığı üzerinden girişimler başlatılmış. İspanya savcılığı gemide incelemelere başlamış. Çok atılgan ve yardımsever bir insandı" diye konuştu.





ACI HABER AİLELERE ULAŞTI



Hayatını kaybeden gemi kaptanı Ahmet Akdeniz'in Giresun Eynesilli olduğu, bekar olduğu, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden 2004 yılında mezun olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden bir diğer Türk asıllı denizci Hasan Argındoğan'ın evli ve iki çocuklu olduğu, Mersin'in Silifke'de ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı. Acı haber gemi şirketi tarafından ailelere ulaştırıldı.