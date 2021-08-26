Gülhane Parkı’nda patlamamış havan mermisi bulundu

Gülhane Parkında belediye işçileri kamera sistemlerine ait kabloların yenilenmesi için yapılan kazı çalışmaları sırasında toprak altında patlamamış havan mermisi buldular. Mermi, güvenlik önlemleri alınarak bulunduğu yerden alınarak emniyetli bölgeye götürüldü.



İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Gülhane Parkı'nda, İBB İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) ekipleri, sabah saatlerinde, kamera sistemlerine ait kabloların yenilenmesi için çalışma başlattı. Kazma kürekle çalışmalar kapsamın kazı yapan ekipleri, toprak altında yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda patlamamış havan mermisi buldu. Ekipler, bölgeden uzaklaşarak durumu polis ekiplerine haber verdi.



İNCELEMELERDE BULUNULDU



Olay yerine sevk edilen ekipler, havan mermisinin bulunduğu alan güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Mermi incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.