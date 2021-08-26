Hatipoğlu’ndan Tıp Fakültesi müjdesi

2019'da kurulan Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması için afilasyon protokolü imzalandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sonra Gaziantep'te 3. Tıp Fakültesi GİBTÜ'de bünyesinde kurulacak. GİTBÜ Rektörü Nihat Hatipoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile imzalanan kararı duyurdu.

Rektör Hatipoğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Ersin Arslan Devlet Hastanesi ile birlikte hizmet verecek Tıp Fakültesinin önümüzdeki yıl öğrenci alımına başlayacağını söyledi. Tıp Fakültesi ile ilgili çalışmalarda İl Sağlık müdürlüğü ve Ersin Arslan Eğitim Araştırma Devlet hastanesi ile birlikte yürüteceklerini açıklayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bir devlet, bir özel sektör dışında Gaziantep'e 3. Tıp Fakültesi GİBTÜ'de kurmak bize nasip oldu. Ülkemize ve Gaziantep'e hayırlı olsun" dedi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "2019 yılında sıfırdan kurulan ve kuruluşunu kısa sürede tamamlayan akademik ve idari personelleriyle yoluna hızla devam eden yeni bir üniversiteyiz. İlk kurulduğumuzdan bu yana işin hem dini boyutunu, teknoloji ve bilimsel boyutuyla bu mekanizmayı çalıştırarak üniversitemizin Gaziantep'imize ve halkımıza hizmetler sunacak. Gençlerimize yeni bir istihdam alanı oluşturacağımızı daha önce ifade etmiştik. Bugün bunları gerçekleştirme anlamında iyi bir noktaya geldik. 793 öğrencimiz eğitim faaliyetini üniversitemizde yürütmekte. Bu yılda 700'ün üzerinde öğrencinin katılmasını bekliyoruz. Bu sene inşallah sayımız bin 600 civarında olacak. Bu rakam yeni kurulan 2 yıllık bir üniversite için elhamdülillah iyi bir rakam" dedi.

Hatipoğlu, "Gaziantep'e yeni bir tıp fakültesi hediye etmek için ciddi bir gayret içerisindeydik. 15 gün önce Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerimizle oturduk ve afilasyon için anlaştık. Daha önce de Dr. Ersin Arslan Hastanesi ile afile olmuştuk. Yeni bir tıp fakültesinin kurulmasının kararını vermiş olduk. Bugüne kadar Gaziantep'te 2 adet tıp fakültemiz vardı, bu yeni fakültemizle kentteki tıp fakültesi sayımızı 3'e çıkaracağız. 1'i devlet üniversitesi diğeri de özel üniversiteye aitti şimdi de GİBTÜ'ye ait tıp fakültemiz olacak. Öncelikle akademik kadromuzu oluşturacağız. Bünyemizde çalışan değerli hocalarımız var. Üniversitemizin ve Dr. Ersin Arslan Hastanemizin beraber yürüyebileceği kıvama getiriliyor. Öğrenci alımlarımız ise önümüzdeki sezon içerisinde Eylül ayı içerisinde başlayacak. Yeni tıp fakültemiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kampus içinde güzel bir cami yapacaklarını bildiren Hatipoğlu, "İslami İlimler Fakültemizden dolayı mutlaka bize bir uygulama camisi gerekiyordu. Çok büyük olmayan güzel bir camiye ihtiyacımız vardı. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin ilahiyat ile ilgili eğitim verip ve alabileceği bir alan olması gerekiyordu. Bu bizim için çok önemliydi. Öğrencilerimizin camiye ve cemaate alışması gerekiyor. Bu konuda kararını vereceğiz. Cami konusunda destekler için Gaziantep'in saygıdeğer işadamlarına ve hayırseverlere çağrıda bulunuyoruz. Kampüsümüzün içerisinde en kısa sürede zarif, güzel ve hoş bir camiyi inşallah yapacağız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ise hastanede böyle bir sürecin işlemesi gerektiğini düşündüğünü anlattı. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eğitim ve araştırmaya yönelik çalışmaların az olduğuna dikkati çeken Tiryaki, "Hastane şu ana kadar bir üniversiteyle çalışması söz konusu değildi. Böyle olunca kadrolarımız yoktu ve elimizde kalifiye hocalarımız olmuyordu. Biz bu sürecin değişmesine inanmıştık, bununla ilgili girişimlerde bulunuldu. Rektörümüz de böyle bir durumu istemişlerdi. Biz hastanemizi GİBTÜ'nün kullanımına sunacağız. Bunu yaparken de üniversitenin kadrosunu kullanma şansına sahip olacağız. Hastanemizde bundan sonra daha fazla profesörümüz, doçentimiz olacak. Onlar hem insanlarımıza sağlık hizmeti verecek hem de öğrencilerimizi yetiştirecek" diye konuştu.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen de çalışmanın hem sağlık hem de akademik olarak önemli katkıları olacağına inandığını kaydetti.