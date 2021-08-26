BU SİYASET DEĞİL GAYRİNİZAMI HARP!

Normal koşullarda bu noktada artık, önce kendi seçmenlerine karşı sonra da tüm milletimize karşı bir mahcubiyet hissetmeleri gerekmektedir. Ancak, burada bu mahcubiyetten hiçbir eser olmadığını görmekteyiz. Yalan söyleme, manipüle etme, manipülasyon ve yalanda ısrarcı olma, doğrular ortaya çıkınca üç maymunu oynama eylemleri, maalesef muhalefetin genetiğine kodlanmış durumdadır. Milletimiz, bu anlayışa her zaman gerekli cevabı vermiştir ve günü geldiğinde tekrar vereceğinden hiç kuşkum yoktur. Anladığımız kadarıyla Sayın Akşener ve Sayın. Kılıçdaroğlu Nazi Almanya'sının Propaganda Bakanı Göbbels'i kendilerine üstat olarak seçmişler ve onu adım adım takip etmektedirler.

Siyaset yerine gayrinizami harp yapmaktadırlar. Bu Türk siyaseti için ziyandır. Kendilerini siyaset yapmaya ve siyasetin hakikatine uymaya davet ediyorum.