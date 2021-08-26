BBC'nin daha sonra özür dilemek zorunda kaldığı iddialarına dayanarak yayınladığı Afgan göçmen yalanına devam eden Kılıçdaroğlu ve Akşener siyaset tarihinin en akılalmaz kara propagandalarına imza atmaya devam ediyor. AK Parti, bu yalan haber üzerinden kamuoyunu manipule eden tweet'lerini hala silmeyen ve büyük bir pişkinlik sergileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
İşte siyasetin gündemine oturan yalanla ilgili AK Parti'den gelen tepkiler:
YALANLARI ORTAYA ÇIKTI! BU ISRAR NİYE?
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye'de artık sadece siyaset konuşulsun, projeler konuşulsun istiyoruz. Ancak bu muhalefetle ne yazık ki bu zor. Her yeni güne bir yalanla, bir iftirayla uyanıyoruz adeta. İşin garip yanı yalanın ortaya çıkmasının bile bunun önünü kesememesi. Yalanın sahibi tweetini sildi, özür diledi. İlgililer yalanladı. Yalanları ortaya çıkan genel başkanlar, bırakın özür dilemeyi, tweetlerini bile silmediler. Yalanda bu ısrar niye? Kendileri adına biz utanıyoruz. Siyasette, iktidara saldırmanın her yolunun mubah olduğunu düşünen bu anlayışın ters köşede kalması ne ilk ne de son olacak. Muhalefet yalandan, iftiradan nemalanan bir anlayışı temsil eder hale geldi neredeyse. Ülkemizin en büyük beka sorunu olan muhalefet, yalanı ve iftirayı kılavuz aldıkça iktidara değil, kendilerine ve bu güzel ülkeye zarar veriyor. "Özür dilemek, bir erdemdir" demişler. Bundan dolayı kimsenin ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de Akşener'den tweet silme, özür dileme gibi bir beklentiye girmemesi lazım.
YABANCI BASINA KOŞULSUZ SARILMIŞ DURUMDALAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Yaşadığımız bu hadise, ülkemizde muhalefet partilerinin ve genel başkanlarının hangi mantık sistematiğiyle siyaset yaptıklarının somut bir göstergesidir. İngiltere Savunma Bakanı'nın makalesini okumamışlar ve bahsi geçen ifadelere ilişkin herhangi bir teyit mekanizmasını devreye sokmamışlardır.
Hem Kemal Bey hem de Meral Hanım batı seviciliği noktasında doz aşımına uğramış olduklarından, her zaman olduğu gibi yabancı basındaki ifadelere koşulsuz inanmışlardır. Bu durum, Batı seviciliğinin yanı sıra sığınmacı düşmanlığından da ileri gelmektedir. Diğer bir husus ise, referans aldıkları medya kurumunun özür yayınlayıp paylaşımını silmesine rağmen Sn. Kılıçdaroğlu ve Sn. Akşener'in bu konudaki paylaşımlarını silmemeleridir.
BU SİYASET DEĞİL GAYRİNİZAMI HARP!
Normal koşullarda bu noktada artık, önce kendi seçmenlerine karşı sonra da tüm milletimize karşı bir mahcubiyet hissetmeleri gerekmektedir. Ancak, burada bu mahcubiyetten hiçbir eser olmadığını görmekteyiz. Yalan söyleme, manipüle etme, manipülasyon ve yalanda ısrarcı olma, doğrular ortaya çıkınca üç maymunu oynama eylemleri, maalesef muhalefetin genetiğine kodlanmış durumdadır. Milletimiz, bu anlayışa her zaman gerekli cevabı vermiştir ve günü geldiğinde tekrar vereceğinden hiç kuşkum yoktur. Anladığımız kadarıyla Sayın Akşener ve Sayın. Kılıçdaroğlu Nazi Almanya'sının Propaganda Bakanı Göbbels'i kendilerine üstat olarak seçmişler ve onu adım adım takip etmektedirler.
Siyaset yerine gayrinizami harp yapmaktadırlar. Bu Türk siyaseti için ziyandır. Kendilerini siyaset yapmaya ve siyasetin hakikatine uymaya davet ediyorum.