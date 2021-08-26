Mansur Yavaş, Ankara’da icraat yapmadığını itiraf etti! Açıklamalar peş peşe geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevde 2 yıl 5 ay olmasına rağmen icraat yapmaması eleştiriliyor.

Mansur Yavaş; bir gazetecinin, "İlgimi çeken şu oluyor ama hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az" şeklindeki eleştirisine cevap verdi ve "Yok... Bu ihale bu sene içerisinde yapılacak projesi var burada. Neyse şimdi bulamıyorum şuan şunun altında varsa maalesef yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili avukat Fatih Şahin: "Yapılmış bir şey bulamıyorsun çünkü yaptığın bir şey yok. Onun altında da yok, şunun altında da yok. Yok, yok, yok..."

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Yavaş... Ankara Büyükşehir Belediyesi tel tel dökülüyor... Belediyeye binlerce işçi almış ama liyakât hak getire... 2.5 yılda Ankara'da hiçbir hizmet yok. Devasa Bütçeyi çarçur etmiş. Tüm bunların üstüne büyük işler başarmış gibi kanallara çıkıp konuşuyor ya."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: "Yavaş Yavaş hu hu.. Mansur Yavaş. Proje nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Zaten hiç yoktu ki."

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Hep projeleri projelendiriyor ama bir türlü yapamıyor... Bu işin sonu ne olacak ey Mansur Yavaş? Mansur Yavaş bugüne dek Ankara'ya hangi hizmeti yaptı? Atış serbest hadi söylemek isteyen söylesin. Söyleyemeyen de ebediyete kadar sussun. Sayın Mansur Yavaş siz de katılabilirsiniz bu serbest atışa...:)"

YAVAŞ: "YOK. ŞİMDİ BULAMIYORUM"

Mansur Yavaş özel televizyon kanalında canlı yayına katıldı.

Yavaş, bir gazetecinin, "İlgimi çeken şu oluyor ama hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az" şeklindeki eleştirisine cevap verdi ve "Yok... Bu ihale bu sene içerisinde yapılacak projesi var burada. Neyse şimdi bulamıyorum şuan şunun altında varsa maalesef yok" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞAHİN: "Mansur Yavaş hala aday gibi konuşuyor. Neredeyse 2,5 senedir belediye başkanlığı koltuğunda oturduğu halde hala "yapacağız, edeceğiz"den başka diyebildiği bir şey yok. Ankara'ya kazandırdığı tek bir eser, çaktığı tek bir çivi yok. Ankara kayıp yıllar yaşıyor.Hiç bir hizmeti yok ama belediyenin ve Ankara'nın kaynaklarını çarçur etmede de üzerine yok. İşler ihalesiz, doğrudan teminle yürütülüyor. Yani işleri istediğine veriyor, kaynakları istediğine aktarıyor. Beceriksizliği sinirlerini de bozmuş. Ha bire Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Ak Partili belediyelere, gerçek yüzünü ortaya koyan medyaya saldırıyor. Ankara'yı, Ankaralılar'ı unutmuş, işi gücü bu olmuş. Ankara için çok üzücü bir durum gerçekten".

Ak Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar "İmamoğlu erken patladı. Yavaş da öyle. Sonucu belirleyen ferasetli kitlenin bunu öngördüğü kanaatindeyim. Onlar daha iyi yönetir diye değil AK Parti'yi uyarmak için oy verdi. Bize düşen, mesajı alıp yola revan olmak. O vakit, ne İmamoğlu ne Yavaş ne türevlerinin hükmü olur".

ÇALIK: "PROJE NEREDE? DAĞA KAÇTI"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: "Yavaş Yavaş hu hu.. Mansur Yavaş. Proje nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Zaten hiç yoktu ki."AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Soru: İlgimi çeken şey oluyor; hep projeler var ama gerçekleşen şey çok az? Cevap: "......"

ÜNAL: "2.5 YILDA ANKARA'DA HİÇBİR HİZMET YOK"

İŞİ GÜCÜ GÖZ BOYAMAK...

Göreve geldiği 2,5 yılın sonunda Ankara'da gözle görülür ciddi hiçbir icraatı olmayan Sn Mansur Yavaş verdiği vaatler ile hâlâ göz boyamaya devam ediyor.

BOL LAF,SIFIR İCRAAT...



Seçimden önce Metro Yapımı, Yeşil Kuşak Projesi gibi yüzlerce projeyi hayata geçireceğini vaad eden Sn Mansur Yavaş, şimdiye dek vaad ettiği projeleri hayata geçirmediği gibi mevcut işleyen Sistemi de işlemez hale getirmiştir.Ankaralılar Metrolardaki yürüyen merdivenlerin çalışmadığından,asfaltlamanın yapılmadığından,ağaçların kurutulduğundan,mevcut parkların bakımsızlığından oldukça şikayetçiler.

EKİBİ ÇOK LİYAKATSİZ



Ankara Büyükşehir Personelleri neredeyse her gün adli vakıalarla haberlere konu olur hale geldiler.Geçenlerde görev aracını alkollü olarak süren İtfaiye amiri haberlerini okurken,bugünlerde bazı birimlerde çalışan işçilerin uyuşturucu ile yakalandıkları haberlerini duyar olduk.Şirketlerde yolsuzluk yapıldığına dair iddialarda bugünlerde çokça dillendirilmekte.Bir sürü Genel Müdür ve Daire Başkanının 2,5 yıllık süreçte üçer beşer kez değiştirildiğine tanık olduk. Kısaca söylemek gerekirse Ankara CHP ve Sn Mansur Yavaş ile kayıp bir dönem yaşıyor maalesef.

YILMAZER: "YAVAŞ BUGÜNE DEK ANKARA'YA HANGI HIZMETI YAPTI?"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmaz: "Hep projeleri projelendiriyor ama bir türlü yapamıyor... Bu işin sonu ne olacak ey Mansur Yavaş? Mansur Yavaş bugüne dek Ankara'ya hangi hizmeti yaptı? Atış serbest hadi söylemek isteyen söylesin. Söyleyemeyen de ebediyete kadar sussun. Sayın Mansur Yavaş siz de katılabilirsiniz bu serbest atışa...:)"