MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!
TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek! pic.twitter.com/z69WxcJ3GQ