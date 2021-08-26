MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!