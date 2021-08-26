Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Giriş Tarihi: 26.8.2021 15:51

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in koordineli operasyon ile PKK'ya Irak'ta darbe vurulmaya devam edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Haftanin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA