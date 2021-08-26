Şikayetler arttı denetimler sıklaştırıldı! Taksiler mercek altında

İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olan taksiler son günlerde eleştiri oklarının hedefi konumunda. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hızla artan taksi şikayetlerinin ardından İstanbul'un en turistik merkezlerinden Eminönü ve Taksim'de kontrol noktaları oluşturdu. Teker teker kontrol noktalarına çekilen taksilerde şoförlerin sürücü belgeleri ve çalışma ruhsatlarının yanı sıra taksimetre ve emniyet kemeri kullanımları da titizlikle denetlendi.

DENETİMLER ŞOFÖRÜ DE YOLCUYU DA MEMNUN ETTİ



Gerçekleştirilen denetim uygulamaları hem şoförlerden hem de yolculardan tam not aldı. Yolcular yapılan denetimler nedeniyle daha güvenilir seyahat yapılabileceğine vurgu yaparken taksi şoförleri ise bu sayede meslek itibarının da artacağına dikkat çekti. Denetimler sırasında konuşan taksi şoförü Ahmet Çatak "Denetimlerin sıklaştırılması bizi memnun ediyor. Bu mesleği hakkıyla yapan, yolcusuna güven veren taksi şoförlerinin önü açılıyor" ifadelerini kullandı.

TURİST KILIĞINA GİRDİ CEZAYI KESTİ



Polis, oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra turist yolcu kılığında girdiği taksilerde de denetim gerçekleştirdi. Bir polis memuru turist taklidi ile girdiği araçta, emniyet kemerini takmadığını tespit ettiği taksi şoförüne cezai işlem uyguladı. Aracına aldığı yolcunun aslında polis olduğunu fark eden taksi şoförü ise "Kısa mesafe nedeniyle emniyet kemeri takmadım" sözleriyle kendini savundu.

EN ÇOK CEZA "EMNİYET KEMERİ"NDEN



Emniyet kemeri takmayan, taksimetreyi açmayan ve yanında gerekli belgeleri bulundurmayan taksi şoförlerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerde göze en çok çarpan ceza nedeni ise emniyet kemeri takmamak ve araç içerisinde sigara içmek oldu.