Sıkıştırıp cüzdanları çaldılar! Güven Timleri suçüstü yakaladı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil Güven Timleri; üç şüphelinin Haramidere Metrobüs İstasyonu'nda insanların çanta ve ceplerini gözetlediklerini tespit etti. Sivil Güven Timleri üç şüpheliyi gizlice fiziki olarak takibe aldı.

Filipinler uyruklu M.U. isimli kadın turisti sıkıştıran ve çantasının içerisinden cüzdanını aldıkları tespit edilen Y.D. (24), B.D. (22) ve N.A. (17) isimli üç yankesici suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İçerisinde bin Türk Lirası, 501 Dolar ve 5 Euro bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.



7 KİŞİYİ DAHA MAĞDUR ETMİŞLER



Yapılan detaylı araştırmalarda; şüphelilerin son iki aylık sürede Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler İlçeleri sınırlarındaki farklı metrobüs istasyonlarında meydana gelen yedi farklı "Yankesicilik" olayını gerçekleştiren kişiler oldukları tespit edildi. "Yankesicilik" suçundan ötürü adli makamlara sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.