Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den sözleşmeli infaz koruma memurlarına kadro açıklaması: Bu sene...

İNFAZ KORUMA MEMURLARINA KADRO AÇIKLAMASI

Yıllardır infaz koruma memurlarının hayali olan yıpranma payı hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Gül, farklı imkanların sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Toplu sözleşmede de Erdoğan'ın destekleriyle personelin ihtiyaçları konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bizzat görüştüklerini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Personelimize 90 ile 260 lira arasında ilave maaş ve sendikal hakların dışında adalet tazminatı anlamında da bir ilave ödeme gelecek. Toplu sözleşme kapsamında bu gündeme geldi ve imzalandı. Sözleşmeli arkadaşların kadroya geçmesi de temel başlıklarımızdan biridir. Ümit ediyorum ki bu sene bu konuda müjdeli, güzel bir sonuç alırız. Çünkü bu konu çalışma barışını zedeleyen bir durum. Bu konuda belli bir süreçte sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçmesi ve hem de görevde yükselme gibi birtakım imkanların ve diğer özlük hakları anlamında da düzenlemeleri inşallah yapmış oluruz. Bunu da başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili tüm kurumlarımızla destekleriyle hayata geçiririz. Her alanda el birliğiyle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiyemizi, ülkemizi ve milletimizi, büyütmeye devam edeceğiz."

Bakan Gül, geçen yıl infaz koruma memurlarının kıyafetlerini yenilediklerini, personelin bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının infaz koruma memurları için de zorlu bir süreç olduğunu aktaran Gül, "Herkese evinizde kalın derken, personelimiz evine adeta gidemedi, izole oldu. Sağlık Bakanlığımız sizin ve tüm insanımızın sağlığıyla ilgili tedbirleri gelişmelere göre alıyor. Bu konuları da değerlendiriyoruz. Umarım bu sıkıntıları aştığımız bir yıl olur. Bu güzel memleket Ahlat'ta sizlerle olduğum için büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Sezer'e de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZİ KIRMAYAN BAKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bakan Gül'ün kurumu ziyaret etmesinin mutluluğunu yaşayan infaz koruma memuru Sezer Tandoğan ise "Sayın Bakanımız Malazgirt kutlamalarına katılmışlardı. Sosyal medya hesabından bakanımızın Ahlat Selçuklu Mezarlığında paylaştığı fotoğrafını gördüm. İçten bir duygu ile Sayın Bakanımızı davet etmek istedim ve mesaja cevap yazarak davet ettim. Sağ olsun davetimizi kırmadı ve teşrif etti. Çok mutluyuz. Kurum olarak bakanımızla bir araya geldik. Bizi kırmayan bakanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Bakanlığın desteklerini sürekli hissettiklerini kaydeden Başsavcı Akdoğan ise Bakan Gül'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.