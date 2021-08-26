Son dakika haberler: 26 Ağustos koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 26 Ağustos koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 25 Ağustos'ta 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.
AŞI SAYISI 91 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.
"BEDELİNİ ÖDEYENLER VAR"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var." ifadesini kullandı.
25 Ağustos Tablosu:
24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 24 Ağustos tarihinde 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 754 bin 580 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.
"SEVDİKLERİMİZ İÇİN AŞI OLUP TEDBİRLERE UYALIM"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.
UYGULANAN TOPLAM AŞI DOZU SAYISINDA DÜNYADA 7'NCİ SIRADAYIZ
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. "HADİ AMA BEKLİYORUZ!" ifadelerini kullandı.
İşte 24 Ağustos koronavirüs verileri:
23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 23 Ağustos tarihinde 282 bin 528 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 18 bin 857, vefat sayısı da 232 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 15 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.
UYGULANAN AŞI DOZU 90 MİLYONA YAKLAŞTI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 74,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,05 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 317 bin 869, 2'nci dozda 35 milyon 408 bin 683 ve 3'üncü dozda 7 milyon 787 bin 868 olmak üzere toplam 89 milyon 651 bin 157 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artan can kayıplarına dikkat çekti.
Bakan Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" dedi.
22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 265 bin 196 testte 18 bin 622 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 196 testte 18 bin 622 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 74,1, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,55 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 936 bin 819, 2'nci dozda 35 milyon 99 bin 244 ve 3'üncü dozda 7 milyon 607 bin 903 olmak üzere toplam 88 milyon 760 bin 525 aşı uygulandı. En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.
'BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞMEDİ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" dedi.
21 AĞUSTOS VERİLERİ:
Buna göre, Türkiye'de 21 Ağustos'ta 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 163 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.
20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 20 Ağustos tarihinde 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.
19 AĞUSTOS KOVİD-19 VERİLERİ:
Türkiye'de 19 Ağustos tarihinde 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 743 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,99, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 55,50 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 304 bin 742'si birinci doz, 34 milyon 446 bin 15'i ikinci doz, 7 milyon 362 bin 337'si üçüncü doz olmak üzere 87 milyon 113 bin 94'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 781 bin 852 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." ifadesini kullandı.
18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Ağustos tarihinde 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,98 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 25 bin 676'sı birinci doz, 34 milyon 128 bin 107'si ikinci doz, 7 milyon 195 bin 181'i de üçüncü doz olmak üzere 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 849 bin 85 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜVENLİ OLACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" ifadelerine yer verdi.
17 Ağustos koronavirüs verileri:
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 17 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 692 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 183 oldu. Bir günde toplam 294 bin 561 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 636 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,04 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54,42 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 85 milyon 564 bin 637'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 92,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.
16 AĞUSTOS KOVİD-19 VERİLERİ:
16 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 oldu.
Bir günde toplam 287 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 642 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 71,46 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,72 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 84 milyon 547 bin 410'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 92,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının kontrolünü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve bir süre daha uymalıyız. kontrol elde tutma imkanımız var" dedi.
15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
15 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 847 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 oldu. Son 1 günde toplam 281 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 426 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47.00 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" dedi.
İşte 15 Ağustos koronavirüs verileri:
14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 14 Ağustos tarihinde 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.
AŞILAMADA 83 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKILDI
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
13 Ağustos'ta açıklanan verilere göre, 21 bin 372 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 285 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 492 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,41 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52,21 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" dedi.
İşte 13 Ağustos koronavirüs verileri: