Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı’ndan FSM Köprüsü açıklaması: 75 günlük çalışma yapılacak

FSM KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMA AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ülkemizin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü 1988 yılında işletmeye açılmış olup, ülkemizin en yoğun trafik aksının üzerinde bulunmaktadır.

Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük kısmını taşıyan köprünün halat askı hatlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur.

FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır.

Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir.