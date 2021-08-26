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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Sprey ilaç için tarih verildi: Aralık sonunda hazır olur

Sprey ilaç için tarih verildi: Aralık sonunda hazır olur
ANKARA, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi bilim insanlarının geliştirdiği ve hayvan deneyleri başarıyla tamamlanan Kovid-19'a karşı burundan sprey şeklindeki "koruyucu ilaç" için geri sayım başladı. İlacın Faz 1 çalışmaları için gerçekleştirilecek numune üretimlerinin ardından etik kurul onayı ile gönüllüler üzerindeki araştırmalar başlayacak. Her şey yolunda giderse aralık ayında kullanıma sunulması planlanan ilaç, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) bünyesinde geliştirildi. İlacın tüm varyantlara karşı etkili olacağı öğrenildi.
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Sprey ilaç için tarih verildi: Aralık sonunda hazır olur
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