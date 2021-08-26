Türkiye askerlerini Afganistan’dan neden çekti? Başbuğ’dan önemli yorum

RUSYA İLE TALİBAN İTTİFAKI OLUR MU?

Bu niyet Rusya'da sadece değil Çin'de de var. İran'da da var. Ama Taliban'ın kuracağı düzenin ne kadar kalıcı olacağını kimse kestiremiyor. Kimine göre yüzde 30 kimine göre yüzde 25 bir desteği olduğu söyleniyor. Taliban'ın dini referanslarla hareket ettiği hep öne çıktı ama bu aslında etnik. Ben hep şunu söylüyorum. Afganistan'da mezhepsel bir çatışma başlatamazsınız. Ama etnik olarak başlatabilirsiniz. Hazaralar, Tacikler, Türkler gibi birçok etnik grubun olduğu bir dağılım söz konusu.