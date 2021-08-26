Türkiye askerlerini Afganistan’dan neden çekti? Başbuğ’dan önemli yorum

Afganistan'dan gelen son dakika haberleri, Türk askerinin tahliyesinin başlaması üzerine atılacak adımlar ve yürütülecek diplomasi konusundaki yol haritası merak edilirken Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ konuyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Başbuğ, Türkiye'nin askerini Afganistan'dan çekme kararı ve nedenlerine ilişkin yorumunda "Türkiye kulağa hoş gelen vaatlerle hareket etmeyeceğini, devlet geleneği ve tecrübesi ile imza olmayan yerde olmayacağını gösterdi" dedi.
İşte Coşkun Başbuğ'un değerlendirmesinden öne çıkanlar:
"AKAN KANIN DURMASINI İSTİYORLARSA TÜRKİYE'YE İHTİYAÇLARI VAR"
"Uzlaştırıcı devlet, bir abi formülü gerekiyor. Bu formül de Türkiye. Gerçekten akan kanın durması isteniyorsa bunu sağlayacak olan ülke de Türkiye. Ancak çekilmenin altında şu var Türkiye asırlara bani bir devlet geleneği olan bir birikime sahip. O nedenle kulağa hoş gelen söylemlerden çok kağıt üzerinde imzaların olduğu bir model ancak Türkiye'ye adım attırır. O nedenle biraz geride durup durumun izleneceğini, Taliban gerçekten samimi mi değil mi konusunun değerlendirileceğini düşünüyorum.
Foto: Askerlerimizi taşıyan uçak bugün Esenboğa Havalimanı'na indi
"ABD'NİN PLANI TUTMADI"
Uyuşturucu trafiğinin göbeğinde olma gibi bir durum da var. Amerika'nın çuvalladığı husus da o. Taliban'la bir süreç yürüteceğini zannetti ama Taliban içinde de kırılmalar olunca iş buraya geldi.
RUSYA İLE TALİBAN İTTİFAKI OLUR MU?
Bu niyet Rusya'da sadece değil Çin'de de var. İran'da da var. Ama Taliban'ın kuracağı düzenin ne kadar kalıcı olacağını kimse kestiremiyor. Kimine göre yüzde 30 kimine göre yüzde 25 bir desteği olduğu söyleniyor. Taliban'ın dini referanslarla hareket ettiği hep öne çıktı ama bu aslında etnik. Ben hep şunu söylüyorum. Afganistan'da mezhepsel bir çatışma başlatamazsınız. Ama etnik olarak başlatabilirsiniz. Hazaralar, Tacikler, Türkler gibi birçok etnik grubun olduğu bir dağılım söz konusu.
Bu nedenle zaten ABD bunu körüklemek adına faaliyetlerde bulundu.
Terör ve Güvenlik Uzman Coşkun Başbuğ 'Afganistan'ı bekleyen en büyük tehlike iç savaş'
Mermi atmadan işgal edilen şehirlerin hepsi bu şekilde etnik girişimlerle alındı. En büyük tehlike ve tehdit bu. "