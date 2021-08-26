Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz

Başkan Erdoğan, "Taliban
liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz" dedi. Ahlat'taki buluşmada, büyükelçilere hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti:
Uluslararası toplumun Afganistan
'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik, halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır.
Afganistan'da kapsayıcı bir yönetim kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle bakıyoruz. Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.
Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye
, Suriye
veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz.
Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir.
EMİNE ERDOĞAN'DAN LİDER EŞLERİNE BİRLİK ÇAĞRISI
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
'nin eşi Olena Zelenska
'nın daveti üzerine Kiev'de yapılan Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. İşte o mesajın satırbaşları:
Çevre krizi
yüksek dozda alarm veriyor ve işbirliğini zorunlu kılıyor. Suyumuzu, toprağımızı korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.
Mevcut uluslararası sistem, sürekli olarak yeni sınamalarla karşı karşıya ve bunları aşmakta yetersiz kalabiliyor. Bu sınamalara karşı, yeni, farklı, insan odaklı yaklaşımlara ihtiyaç duyuyoruz. Pandemiden iklim değişikliğine karşılaştığımız tüm sorunlar ulusal sınırları ortadan kaldırıyor. Salgın hastalıklar sınır dinlemiyor. Kirlenen hava, hepimizin nefesinden eksiltiyor. Ne yazık ki insani trajediler açısından da çağımızın karnesi son derece zayıf. Salgınla mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışmayı hiç ihmal etmemeliyiz. ANKARA