60 yaşında bypass geçiren Manisalı Ümit’ten şehir hastanelerine büyük övgü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla çalışmaya devam ediyoruz" diye paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Manisalı Ümit, geçirdiği ameliyata ilişkin süreci ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Adım Ümit, 60 yaşındayım. İki çocuk babasıyım, bir kızım bir oğlum var. Doğma büyüme Manisalı'yım. 20 gün önce kalp krizi teşhisiyle hastaneye geldim. Bypass olmam gerektiği söylendi. Doktorlar dört tane damarımın tıkalı olduğunu söylediler. Dört tane damarım değişti. Esasen dört damarım değil, dört tane kanat taktılar bana."

Operasyonu yapan doktor da, "Eve gider gitmez banyonuzu yapabilirsiniz" diye uğurladı Ümit beyi.

Ümit bey de devamında şunları kaydetti:

"Hastanelerin en alt katından en üst katına kadar, doktorundan hemşirelerine temizlik personeline kadar hepsinden çok memnun kaldım.

Gece vakti televizyon çalışmıyordu, oraya basıyorum, olmuyor, gece 23,30'da iki tane insan geldi, yaptı gittiler. Ben 80 öncesini de, 80'li yılları da biliyorum. Orada sıramız gelirse, ameliyatımızı anca o zaman olabiliyorduk. Yani bu biraz kumardı. Zarı atıyordum, iyileşebilmek şansa kalıyordu. Şehir hastaneleri kimin aklına geldiyse, kimin emeği varsa, Allah onlardan binlerce kez razı olsun"