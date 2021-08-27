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Giriş Tarihi: 27.8.2021 12:06

Ankara emniyeti tütün kaçakçılarına göz açtırmıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara emniyeti tütün kaçakçılarına göz açtırmıyor

Ankara Emniyeti, 5 iş yerinde 80 bin 600 boş ve 92 bin doldurulmuş makaron, 19 kilo kıyılmış tütün ile uyuşturucu kullanımı için tasarlanmış aparatlar ve 21 esrar öğütücü düzenek ele geçirirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığıyla mücadelesini aralıksız devam ederken saha çalışmalarının ardından tütün ve tütün mamullerinin satıldığı 21 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce, 5 iş yerinde 80 bin 600 boş ve 92 bin doldurulmuş makaron, 19 kilo kıyılmış tütün ile uyuşturucu kullanımı için tasarlanmış 82 "bong", 65 küre ve 21 esrar öğütücü düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden S.M. ve O.Ö. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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Ankara emniyeti tütün kaçakçılarına göz açtırmıyor
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