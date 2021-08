Asırlık ihmalleri milletimizle giderdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis 'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Park Alanı'ndaki gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi 'nin 950'nci yıldönümü etkinliklerinin ardından, Muş 'un Malazgirt ilçesindeki törene katıldı. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan , MHP lideri Devlet Bahçeli , Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:Gençlere bırakacağımız bu eserleri ebedi yurdumuz Anadolu'ya vurduğumuz mührü canlandıran semboller olarak görüyoruz. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Malazgirt'ten öncesi, Malazgirt'ten sonrası diye tanımlanan yer işte tam da burasıdır.Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt Zaferi'nin gerisinde de çok büyük emek, gayret vardır. Bizim medeniyetimizin kökü; sevgiye, hoşgörüye, hakka ve adalete dayalı fetih medeniyetidir. O yıllarda da milletimizi bölmek isteyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alparslan , İslam dünyasını kendisine karşı kışkırtan Fatımiler'le, bir yandan da Bizans'la mücadele etti. Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. Malazgirt ovasında bugün 1071'de yapılan savaşta Bizans bozguna uğrarken, Selçuklu şanlı zaferi kazanmıştır. Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür. Bizim için Malazgirt tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir. Malazgirt, maziden atiye kurduğumuz köprünün ilk taşıyıcı sütunudur.Türkiye, Doğu'ya ve Batı'ya ait ne varsa hepsini bağrına basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü vârisi olarak yeni bir şahlanış içindedir. Eğer bugün bölgesinde ve dünyada gücü, itibarı ve etkisi giderek artan bir Türkiye varsa, bunu ecdadın çok geniş bir coğrafyaya ektiği sevgi tohumlarını yeniden filizlendirmeye borçluyuz. Asırlık ihmalleri milletimizle 19 yıl gibi kısa bir sürede gidermeyi başardık. Tarımdan sanayiye, spordan eğitime her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik. Dünyanın küresel ve ekonomik düzeninin yeniden şekillendiği şu dönemi de istikrar ile değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız. İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız. Bu ülkenin ve milletin bırakın 50 yıl sonrasını, 50 dakika sonrasını bile düşünmüyor olabilirler. Ama biz düşünüyoruz.Anadolu'daki ilk yıllarımız gibi bu yıllarımız da kolay geçmiyor. İstiklal Marşı "Korkma" diye başlayan bir millete yeise düşmek yakışmaz. Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılı da, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı da, Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılı da bizimdir. Hicretin 1500'üncü yılı da bizimdir. Gelecek de bizimdir. Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz, gençlerimizin umudunun kırılmasına izin vermeyeceğiz.1071 Sultan Alparslan Otağı ve Türk boylarını temsil eden 16 kıl çadırının kurulduğu 70 bin metrekarelik Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde düzenlenen etkinlikler, kortej ve açılış konuşmaları ile başladı. Mehter takımının gösterisiyle devam etti. Muş Alparslan Üniversitesi tarafından "950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" yapıldı. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla spor müsabakaları da düzenlendi. Müsabakalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte çocuklar için ok atma yarışmaları, masa tenisi, golf ve badminton gibi oyunlar oynandı.AFYONKARAHISAR'DA, Büyük Taarruz'un 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi. Daha sonra Vali Yardımcısı ve Vekili Mehmet Keklik ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Etkinlikler kapsamında 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi Emre Gölü'nde 20 balon havalandı. Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen yürüyüşe Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu. Askeri bandonun çaldığı marşlar ile başlayan yürüyüşte Kurtuluş Savaşı dönemindeki askeri kıyafetleri giyen askerler yürüyüşün en başında yerini alırken onları vatandaşlar takip etti. Atalarının izinden yaklaşık 13 kilometrelik bir yolu 3 saatte yürüyerek Kocatepe'ye ulaştı. 30 Ağustos ve Kütahya'nın kurtuluşun 99. yıldönümü etkinleri kapsamında, 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergide 34 fotoğraf yer aldı.