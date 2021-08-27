Giriş Tarihi: 27.8.2021

Asırlık ihmalleri milletimizle giderdik

BAŞKAN ERDOĞAN: Eğer bugün bölgesinde ve dünyada gücü, itibarı ve etkisi giderek artan bir Türkiye varsa, bunu ecdadın çok geniş bir coğrafyaya ektiği sevgi tohumlarını yeniden filizlendirmeye borçluyuz. Asırlık ihmalleri milletimizle 19 yılda gidermeyi başardık