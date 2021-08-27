Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Afganistan’da yeni şartları değerlendireceğiz

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

Oktay, Vali İnce Sezer Becel'den bilgi aldı.

Daha sonra Çiçekli Cami'sine geçen Oktay, burada Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye Caddesindeki esnafları ziyaret eden Oktay, Nevşehir Belediyesine gelerek Başkan Mehmet Savran'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Oktay, belediye ziyareti sonrası yaptığı basın açıklamasında, Kapadokya bölgesi için çalışmalar yapılacağını söyledi.

Oktay, Nevşehir turizmimizin son yıllarda özellikle ivme kazandığını belirterek, "Her bir ilçesinin bir anlam taşıdığı bir ilimiz. Hacı Bektaş Veli'nin de diyarı. "Bir olalım iri olalım diri olalım" diyen Hacı Bektaş Veli'nin diyarından tüm Türkiye'ye sesleniyoruz." dedi.

"YAPACAĞIMIZ HİZMETLER VAR"

Oktay, Nevşehir'de yapılması planlanan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Kapadokya bölgesinin korunması anlamında bir Alan Başkanlığı belirlemiştik. Buranın turizm açısından hem çevre düzenlemesi olsun, hem ulaşım olsun turizm çeşitlendirilmesi olsun birçok anlamda daha güçlü, hızlı geliyor olması, kaliteli geliyor olmasını sağlayalım diye. Çanakkale'den sonra Türkiye'de ilan ettiğimiz ikinci bölgedir. Nevşehir'e ve turizme de verdiğimiz önemin bir işareti. Her ilimizde olduğu gibi burada da kalkınmaya destek vermemiz için yapabileceğimiz hizmetler var. Organize sanayi bölgelerimiz var. Doğalgazın erişmesiyle ilgili belirli bölgeler var. İş dünyasının bizden taleplerinden birisi. Bunu ciddi olarak gündemimize almış durumdayız. Değerlendireceğiz ve en kısa sürede çözüme kavuşturalım istiyoruz. Çevre yolu ile ilgili talepler vardı. Ciddi şekilde çalışmalar yapılmış durumda. Onların da yatırım programına alınması konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Ürgüp'te ve ilçelerimizde yurt talepleri var. Ürgüp'ün bir başka özelliği de kendi üniversitesi olan ilçe olması. Tek ilçemiz bu anlamda. Yurt taleplerini de ben hemen dönüşte değerlendirip öğrencilerimizin de bu sorununu çözmeye çalışacağız. İçme suyu ana ishale hattı konusu var. Orada da yine Çevre ve Şehircilik bakan yardımcımız bizimleydi. Değerlendirdik. Kısmet olursa ona da bir çözüm bulacağız. Turizm kenti Kapadokya bölgemizi, Hacı Bektaş Veli'nin diyarını inşallah çok daha güzel bir geleceğe, Sadrazam İbrahim Paşa'dan itibaren aldığımız emanetleri çok daha ileriye taşıyacağız. 9 bin yıllık bir tarihi inşallah çok daha güzellikler katarak gelecek nesillere iletmiş olacağız. Nevşehir bir tarım bölgesi. Gündeme gelen yine patates konusu. Türkiye'de Nevşehir üzümü pek konuşulmaz ama görüyoruz ki hem kaliteli üzüm ve ticaretin de altyapısını oluşturan ürün çeşitliliklerinden bir tanesi. Bu alanda da bunu nasıl geliştirebiliriz, sadece bir hammadde olarak da değil, patates cipsi üretilmesi hem Türkiye'nin ihtiyacı, ihracat boyutu da dahil birçok konuyu burada değerlendiriyor olacağız. Hem tarım hem de hayvancılık alanında daha ileriye götürmeyle ilgili bunları değerlendirdik. Buradan sonra da değerlendirmeye devam edeceğiz."

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Bir ve iri olacağımızı buradan bütün Türkiye'ye bir kez daha iletmek istiyorum. Gerek yangınlar gerekse sel afetinden sonra oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin çözüme nasıl yansıdığını, bütün dünyanın bizi nasıl gıptayla izlediğini hep beraber gördük. Bunu ne yazık ki bazıları içeriden muhalefet özellikle ve bu muhalefetin başı bunu sindirememiş olsa da bu Türkiye'nin bir güzelliği. Bunda muhalefetin de mutlu olmasında fayda var. Bir olalım iri olalım derken aslında afetlerde bir olmanın herkesin mutlu olması lazım."

"AFGANİSTAN'DA YENİ ŞARTLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Afganistan'dan Türk askerinin çekilmesiyle ilgili de konuşan Oktay, şöyle konuştu:

"Özellikle Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında olan bir patlama ve orada 72 kişi hayatını kaybetti. Son derece üzücü. Biz Türkiye olarak şunu her zaman ifade ettik. Terörün ırkı olmaz, dini olmaz, cinsiyeti olmaz. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Türkiye terörizmle daima mücadele etmiştir, hiçbir şekilde de ayrım yapmadan, coğrafya hele hele inanç ayrımı yapmadan. Bugün de Türkiye aynı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor. Bu saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. 31 Ağustos zaten orada bulunan bazı güçlerin de çıkacağı tarihti. Türkiye olarak biz havalimanındaki hem güvenliğin sağlanması noktasındaki hem de oradaki faaliyetlerin yürütülmesi ve aynı zamanda da tahliyelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili gerekli desteği verdik. Orada bulunan hem dışişleri personelimiz hem de silahlı kuvvetlerimizin orada bulunduğu birimler olarak. Ve dün itibariyle de açıkladık zaten biz de askerimizi çekiyoruz. Mehmetçiğimizin canı güvenliği son derece önemlidir. En kısa sürede de bizde çekiyor olacağız. Tabi talep var havalimanının işletilmesiyle ilgili. Bu Taliban tarafından gelen bir talep. Bizim de ifade ettiğimiz şey zaten öncesinde de aynı şeyi yapıyorduk gelişen şartlara göre durum değerlendirmesi yapıp kararımızı vermeye çalışıyorduk. Tamamen ve yeni bir durum var sahada. Bu şartları tekrar değerlendiriyoruz. Güvenlik şartlarının sağlanması şartıyla şartlar olgunlaşırsa bunlar yine konuşulur. Dışişleri bakanlığımız ve ilgili tüm birimlerimiz gerekli görüşmelerini de sürdürüyorlar. Özetle askerimizi çekiyoruz ve patlamada ne zaiyatımız ne herhangi bir sıkıntımız bizim yoktur. Ümidimiz biran önce Afganistan'da şiddetin dinmesi ve belirsizliğin ortadan kalkması ve birlikte çalışılabilecek bir ortamın oluşmasıdır. Afganistan bizim için önemli. Afganlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemli. Her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz bir millettir Afganlar. Dolayısıyla bu zor zamanda biz yine bu dayanışmayı göstermiş durumdayız. Diğer ülkeler anında çekilirken biz çekilmedik. Dolayısıyla yine şartlar uygun olduğu zaman da yine neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz, kararımızı verip ona göre de yolumuza devam edeceğiz."