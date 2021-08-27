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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Emine Erdoğan Adıyaman ve Trabzon otağını ziyaret etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Emine Erdoğan Adıyaman ve Trabzon otağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin otağına konuk oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Emine Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu'nun selamlarını iletip, hasır takımı takdim etti. Emine Erdoğan, Adıyaman otağında ise ürünleri tek tek inceleyip, çiğköftenin tadına baktı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Erdoğan ile Emine Erdoğan'a yemeni hediye etti. Emine Erdoğan, etkinliklere katılan Paraguay'ın ilk kadın Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales ile de görüştü.
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Emine Erdoğan Adıyaman ve Trabzon otağını ziyaret etti
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