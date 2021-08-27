Emine Erdoğan Adıyaman ve Trabzon otağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon
Büyükşehir Belediyesi'nin otağına konuk oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Emine Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu
'nun selamlarını iletip, hasır takımı takdim etti. Emine Erdoğan, Adıyaman
otağında ise ürünleri tek tek inceleyip, çiğköftenin tadına baktı. Adıyaman Belediyesi
yetkilileri, Erdoğan ile Emine Erdoğan'a yemeni hediye etti. Emine Erdoğan, etkinliklere katılan Paraguay
'ın ilk kadın Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales
ile de görüştü.