Firari FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Trabzon
'da, hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 2017 yılından bu yana aranan Veysel Akova
'yı (33) yakalamak için Terörle Mücadele Şube
ekipleri operasyon düzenlendi. Ekipler, örgütün dershanelerinde çalıştığı ve öğrenci yurtları bölge sorumlusu olduğu belirtilen Veysel Akova'yı Yomra
ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla saklandığı hücre evinde yakaladı.