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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Firari FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Firari FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
Trabzon'da, hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 2017 yılından bu yana aranan Veysel Akova'yı (33) yakalamak için Terörle Mücadele Şube ekipleri operasyon düzenlendi. Ekipler, örgütün dershanelerinde çalıştığı ve öğrenci yurtları bölge sorumlusu olduğu belirtilen Veysel Akova'yı Yomra ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla saklandığı hücre evinde yakaladı.
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Firari FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
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