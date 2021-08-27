İBB’nin taksimetre iddiası gerçek dışı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat Ve Gösteri Merkezi'nde Ulaşımdan Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındığını belirterek, bunların içinde İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisinin de olduğunu söyledi.

DENETİM BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI

Aksu'nun kendi aracında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafındna yapılan denetimlerde problem olmadığına ilişkin belgeler ortaya çıktı. Denetim belgelerinde aracın istenilen şartları sağladığı ve herhangi bir cezai yaptırıma uğramadığı görüldü.

İddiaya yanıt veren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu ise, "Adıma kayıtlı bir aracım var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından denetlendi. Benim aracım da denetlendi. Çıkan sonuçta kendi adıma kayıtlı olan araçta herhangi bir sorun çıkmadı" dedi.

"KENDİ ADIMA KAYITLI OLAN ARAÇTA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI"

UKOME'nin dün yapılan Ağustos ayı toplantısında, İBB Genel Sekreter yardımcısı Orhan Demir, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisine de taksimetre ayarlarında oynandığı gerekçesiyle ceza kesildiğini söyledi.

Tartışmaların odağındaki Eyüp Aksu, "UKOME toplantısında bir iddia ortaya atıldı. Bu kesinlikle asılsız ve yalan bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 397 taksinin taksimetre konusu özelinde çalışma ruhsat belgelerini askıya almıştı.

Taksimetre denetiminde resmi yetkinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda olduğunu hatırlatan Aksu, "Biz de bu konu gündem olunca hemen Bakanlık ile iletişime geçtik ve denetimler tamamlandı. Çok az sayıda takside sorun olduğu anlaşılmıştı ki biz de tasvip etmemiştik ki gerekli cezai işlemler bu taksiler için uygulandı." dedi.

Kendisinin sahibi olduğu takside böyle bir durum yaşanmadığını kaydeden Aksu; "Bugün bunu bakanlık belgeleri de tescilledi. Tamamen haksızca bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Şoförlerin kalitesini artırmak, samimiyetle sektörü daha yukarılara taşımak yerine, rant peşinde koşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür algı haberleri hem üzücü hem de çok manidar." ifadelerini kullandı.

Aksu, "Doğruyu yansıtmayan bu durum özelinde hukuki süreç başlatacağımı da buradan duyurmak isterim. Bu tür yalan algılar bizi haklı mücadelemizden vazgeçiremeyecek. Dün de vurguladığım üzere; İstanbul halkına kaliteli hizmet vermek için İBB'ye yaptığımız başvurular UKOME'nin gündemine bile alınmazken, halkın ilgisini çeken bu konuda sektörümüzü politik argüman olarak kullananlar, bu sektörden ekmek yiyen 52 bin şoförü, çocukları ve eşleri ile birlikte 350 bin kişiyi töhmet altında bırakıyor. Çürükleri biz de elemek istiyoruz. Ancak denetim yetkisi bizde değil. Buna odaklanmak yerine tamamen rant peşinde ek taksi konusuna odaklanmak samimi değil, tekrar söylüyorum samimi değil!" şeklinde konuştu.

İstanbul'da 17 bin 395 takside 52 bin şoförün hizmet verdiğini aktaran Aksu; "Taksi başına 889 kişi düşüyor. Bu rakamın İzmir'de 1207! Ek taksi İzmir'de neden gündem olmuyor da zaten trafik problemi olan İstanbul'da kasıtlı olarak gündemde tutuluyor? Oysa İzmir'de, İstanbul'dan yüzde 37 daha fazla! Trafik sorunu çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek." açıklamasında bulundu.

İBB'nin örnek gösterdiği Londra ve Paris gibi kentlerin tarifelerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Aksu; "Bize de aynı şartlar sağlandığında sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. İBB'nin şikayet verilerine göre 512 milyon yolculuk var ve şikayet sayısı 103 bin. Toplam yolculuğun yüzde 1'i bile değil. Toplu taşımada ise şikayet oranı ise yüzde 15. Denetim ve teknoloji ile şikayetler azalacaktır." dedi.