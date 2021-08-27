İletişim Başkanı Altun’dan Başkan Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretine ilişkin açıklama

"BU COĞRAFYANIN BARIŞ, REFAH VE HUZUR İÇİNDE KALKINMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

"Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılan ortak tarihimizin en önemli simgelerinden Saraybosna'daki Başçarşı Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'nin amacı, yaklaşık 600 yıldır dost ve kardeş olduğumuz bu coğrafyanın, Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamaktır. Bu kalkınma ve istikrarın bölgesel ölçekte kalıcı olması ise dost Balkan ülkeleri ile güçlü bir ortaklık isteyen Türkiye'mizin en büyük arzusudur.

"BÜTÜN DÜNYAYA ÖTNEK TEŞKİL EDECEKTİR"

Kovid- 19 sonrası dönemde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek ikili ve çok taraflı iş birliğimizi güçlendirecektir. İstikrarsızlığın, şiddetin ve nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bu dönemde Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz bütün dünyaya örnek teşkil edecektir."