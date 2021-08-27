İstanbul Kovid-19 aşı haritasında yüzde 75’e ulaşıp mavi renge döndü

Kovit-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşı kampanyası ile İstanbul'un maviye dönmesi için yoğun çalışma gerçekleştirildi.

Uzun süredir özlenen mavi renge ulaşıldığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.