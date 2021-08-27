İstanbul’da İETT otobüsü yine yolda kaldı!

İBB Sözcüsü, tüm bu hadiseler ve fazlası fotoğraf ve videoyla belgeliyken, hatta bazılarında yolcuların maskeli olduğu açıkça görülürken basında yer alan bu haberlerin doğru olmadığını ve bunların kendi yönetimlerinden önce yaşanıp "troller" tarafından gündeme taşındığını iddia ediyor. Bir nevi huy oldu. Fazilet Durağı'ndan binen yolculara bile "Kötücül senaryo oynayan troller" diyen ve sonrasında özür dilemek zorunda kalan sözcüyü bir yana koyalım.

Toplu ulaşımın güven ve düzen içinde devamını sağlamak, her Büyükşehir Belediyesi'nin en temel ve öncelikli vazifesi olsa gerek. Ancak son dönemde gittikçe artan bu arızalar, bakım sorumlusunu gündeme getirdi. Ve İmamoğlu'nun 2 milyar TL'lik ihaleyi yakın arkadaşı CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'ye verdiği anlaşıldı. Sözcü açıklamadığına göre "troller" bunu da açıklasın...