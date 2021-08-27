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Giriş Tarihi: 27.8.2021 12:04 Son Güncelleme: 27.8.2021 12:16

İstanbullu balık istifi seyahat ediyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbullu balık istifi seyahat ediyor

İstanbulun tıkalı can damarlarından biri olan toplu ulaşım, kentte yaşayan milyonların kabusu olmaya devam ediyor. Özellikle mesai saatlerinin bitimine yakın metrobüs duraklarında yaşanan yolcu yoğunluğu günün her saatine yayılmış durumda. Pandeminin görüldüğü ilk günden bu yana Koronavirüs tedbirlerinin başarılı şekilde uygulanamadığı metrobüslerde, milyonlarca İstanbullu hala balık istifi seyahat etmek zorunda bırakılıyor.

16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, nüfusun tabanda saydığı yaz aylarında dahi toplu taşımada vasatı aşamıyor. Her gün milyonlarca vatandaş varacağı yerlere gidebilmek için otobüs duraklarında uzun süreler geçirip, kuyruklar oluşturuyor. Arıza veren, vaktinde gelmeyen metrobüslere seyrek seferler de eklenince duraklar adeta dolup taşıyor.

Vatandaşlar ya gideceği yere vaktinde varamıyor, ya da balık istifi seyahet ediyor. Günün ilk ışıklarında başlayan metrobüs çilesi, gece saatlerinde de İstanbullunun peşini bırakmıyor. Gece saatlerinde yolcu yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da bu sefer de seyrek seferler yüzünü gösteriyor. Dakikalarca tek aracın dahi geçmediği duraklar yolcularla doluyor, metrobüslere binen vatandaşlar tutunacak yer bulamıyor.

SEÇİMDEN ÖNCE BİNDİ ŞİMDİ BİNEMEZ

İşe gidebilmek için her gün metrobüsü tercih ettiğini ifade eden market işletmecisi Emre Demir "Yaz ayında bile metrobüse binebilmek artık çok zor. Önceden boş koltuğun hayalini kurardık şimdiyse metrobüse binebilmenin hayalini kuruyoruz. Ben her gün Beylikdüzü'nden Cevizlibağ'a seyahat etmek zorundayım. Önceden sadece mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğunluk olurdu, şimdi neredeyse günün her saatinde duraklar dolu. Geceleri bile metrobüsler tıklım tıklım. Gece insan yok ama seferleri azaltıyorlar. Ekrem Bey seçimden önce metrobüse binip incelemelerde bulunmuştu, bence şimdi metrobüse binemez bile. Binebilmesi için dakikalarca durakta beklemesi gerekiyor" diye konuştu.

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İstanbullu balık istifi seyahat ediyor
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