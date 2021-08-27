İstanbullu balık istifi seyahat ediyor

16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, nüfusun tabanda saydığı yaz aylarında dahi toplu taşımada vasatı aşamıyor. Her gün milyonlarca vatandaş varacağı yerlere gidebilmek için otobüs duraklarında uzun süreler geçirip, kuyruklar oluşturuyor. Arıza veren, vaktinde gelmeyen metrobüslere seyrek seferler de eklenince duraklar adeta dolup taşıyor.
Vatandaşlar ya gideceği yere vaktinde varamıyor, ya da balık istifi seyahet ediyor. Günün ilk ışıklarında başlayan metrobüs çilesi, gece saatlerinde de İstanbullunun peşini bırakmıyor. Gece saatlerinde yolcu yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da bu sefer de seyrek seferler yüzünü gösteriyor. Dakikalarca tek aracın dahi geçmediği duraklar yolcularla doluyor, metrobüslere binen vatandaşlar tutunacak yer bulamıyor.
SEÇİMDEN ÖNCE BİNDİ ŞİMDİ BİNEMEZ
İşe gidebilmek için her gün metrobüsü tercih ettiğini ifade eden market işletmecisi Emre Demir "Yaz ayında bile metrobüse binebilmek artık çok zor. Önceden boş koltuğun hayalini kurardık şimdiyse metrobüse binebilmenin hayalini kuruyoruz. Ben her gün Beylikdüzü'nden Cevizlibağ'a seyahat etmek zorundayım. Önceden sadece mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğunluk olurdu, şimdi neredeyse günün her saatinde duraklar dolu. Geceleri bile metrobüsler tıklım tıklım. Gece insan yok ama seferleri azaltıyorlar. Ekrem Bey seçimden önce metrobüse binip incelemelerde bulunmuştu, bence şimdi metrobüse binemez bile. Binebilmesi için dakikalarca durakta beklemesi gerekiyor" diye konuştu.