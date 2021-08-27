Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Mehmet Sevigen disipline sevk edildi! "Tek adam görmek isteyen CHP'ye baksın"

Kılıçdaroğlu ben demokratım demesin. Eleştiri yaptım diye partimden atmak istiyorlar beni. Yıllarca iktidara gelmemiz için mücadele ettim, CHP'nin ikinci kuruluşunda bizzat yer almış bir siyasetçiyim. Bugün beni CHP'den atmak isteyenler CHP'nin C'sini bilmezken ben CHP'nin genel sekreteriydim. Benim üzerimden partilileri susturmak istiyorlar. Dikensiz gül bahçesi istiyor mevcut yönetim ama beni susturamazlar. Bunlar solcu falan değil, solcu olan kimse, eleştirildiği için partiden atmaya kalkmaz. Ne disipline sevk edilmem ne de partiden atılma tehlikesi ile karşı karşıya olmam beni üzüyor. Burada beni üzen tek şey, ülkenin en köklü partisinin geldiği nokta. İkinci defadır beni CHP'den atmak istiyorlar, ben de ders niteliğinde bir savunma hazırladım. Kimse benim parti sevgimi ve partime bağlılığımı ölçemez. Ben babadan CHP'liyim. Sadece SABAH gazetesine röportaj verdiğim için beni partiden atmaya kalkanlara en güzel cevabı halkımız verecektir. Demokratım diye gezenlerin gerçek yüzü de bu olayla iyice ortaya çıktı."