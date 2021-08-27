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Giriş Tarihi: 27.8.2021 21:23 Son Güncelleme: 27.8.2021 21:28

SON DAKİKA | Mehmetçik Afganistan'dan döndü

SON DAKİKA | Mehmetçik Afganistan’dan döndü

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | Mehmetçik Afganistan'dan döndü
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