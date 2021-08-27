SON DAKİKA | Mehmetçik Afganistan’dan döndü

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize "ülkenize hoş geldiniz" diyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/L0QfwuQOQS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021