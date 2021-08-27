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Giriş Tarihi: 27.8.2021 14:07

Muratpaşalılar isyan etti: Bu sokak yanarsa sorumlusu belediye

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Muratpaşalılar isyan etti: Bu sokak yanarsa sorumlusu belediye

Antalya'nın altın boynuzu tarihi Kaleiçi'nin içler acısı görüntüsü yürek sızlatıyor. Muratpaşa ilçesinde yer alan Kaleiçi bakımsızlıktan çöplüğe ve hurdalığa döndü. Bu duruma bölge turizm yapan pansiyon, otel ve işyeri sahipleri isyan etti. Turistlerin artık Kaleiçi'nde gezmeye bile korktuğunu belirten turizmciler, sokaklardaki çöp yığınlarının zamanında alınmasını istedi. Vatandaşlarda Kaleiçi’ndeki çöp manzaralarını sosyal medyadan paylaşarak “Kaleiçi’nin güzelliği” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 287 sokak içinde yer alan Akın Öğrenci Yurdu önünde biriken çöpler ve kurumuş otlar semt sakinlerini isyan ettirdi.

Çevre sakinleri, Muratpaşa Belediyesi'ne 4 yıldır başvurduklarını ancak bir türlü temizletemediklerini söylediler. Belediyenin şikayetlerinin iletildiği "Turunç Masa"ya da başvurduklarını belirten Güvenlik Mahallesi Sakinleri, "Bu alanı 4 yıldır temizlettiremiyoruz. Kurumuş otların boyu 1.5 metreyi geçti. Çöp yığınları oluştu. En küçük ateşte yangın çıkar araçlarımız yanar alevler evlerimize sıçrar. Ancak belediye burayı temizlememekte ısrar ediyor" diye konuştu.

Bölge sakinleri son çare durumu Valiliğe bildireceklerini belirterek, "Bir önceki Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen'i mumla arıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Muratpaşalılar isyan etti: Bu sokak yanarsa sorumlusu belediye
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