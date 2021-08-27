Muratpaşalılar isyan etti: Bu sokak yanarsa sorumlusu belediye

Çevre sakinleri, Muratpaşa Belediyesi'ne 4 yıldır başvurduklarını ancak bir türlü temizletemediklerini söylediler. Belediyenin şikayetlerinin iletildiği "Turunç Masa"ya da başvurduklarını belirten Güvenlik Mahallesi Sakinleri, "Bu alanı 4 yıldır temizlettiremiyoruz. Kurumuş otların boyu 1.5 metreyi geçti. Çöp yığınları oluştu. En küçük ateşte yangın çıkar araçlarımız yanar alevler evlerimize sıçrar. Ancak belediye burayı temizlememekte ısrar ediyor" diye konuştu.