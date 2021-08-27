Muratpaşalılar isyan etti: Bu sokak yanarsa sorumlusu belediye

Çevre sakinleri, Muratpaşa Belediyesi'ne 4 yıldır başvurduklarını ancak bir türlü temizletemediklerini söylediler. Belediyenin şikayetlerinin iletildiği "Turunç Masa"ya da başvurduklarını belirten Güvenlik Mahallesi Sakinleri, "Bu alanı 4 yıldır temizlettiremiyoruz. Kurumuş otların boyu 1.5 metreyi geçti. Çöp yığınları oluştu. En küçük ateşte yangın çıkar araçlarımız yanar alevler evlerimize sıçrar. Ancak belediye burayı temizlememekte ısrar ediyor" diye konuştu.
Bölge sakinleri son çare durumu Valiliğe bildireceklerini belirterek, "Bir önceki Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen'i mumla arıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.