Otomobille apartman bahçesine daldı

Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'ne bağlı 6. Menekşe Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti: Erkan Önder işbaşı yapmadan önce 12 ve 16 yaşındaki kızlarını otomobiliyle ufak bir gezintiye çıkarmak istedi.

Baba ve kızları, emniyet kemerlerini taktıktan sonra mahalle içerisinde tur atmaya başladı. Bu esnada gaz pedalına fazla yüklenen baba Önder aracın kontrolünü bir anlığına kaybetti. Önder'in kullandığı otomobil, önce park halinde bulunan başka bir araca çarptı, ardından da bir binanın bahçesine daldı. Araçta bulunan herkesin emniyet kemelerinin takılı olması nedeniyle yaralanan olmadı.

"BİRAZ HEYECAN YAŞAYALIM DEDİK"



Yaşadığı kazayı anlatan baba Erkan Önder "İşi gidecektim, çocukları ufak bir gezintiey çıkaralım dedim. İki kızımla birlikte arabaya bindik, emniyet kemerlerimizi taktık. Biraz heyecan yaşayalım dedik, ben de gaza hafif yüklendim. Bir anlık dalgınlıkla kontrolü kaybettim, döneceğim yerde duvara tosladık. Şükürler olsun ki emniyet kemerlerimiz takılıydı" diye konuştu.