Şehitlerin emanetleri mutluluğa adım attı

Diyarbakır
'da 5 yıl önce operasyon sırasında şehit olan Astsubay Şükrü Ceylan'ın uzman çavuş kardeşi Hüseyin Ceylan
ile yine 5 yıl önce Şırnak
'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Altan Çamkara'nın kızı Sultan Çamkara, hayatlarını birleştirdi. Kırıkkale
'de yaşayan Uzman Çavuş Hüseyin Ceylan'ın ağabeyi Astsubay Şükrü Ceylan, Lice
kırsalındaki operasyon sırasında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Sultan Çamkara'nın uzman çavuş olan babası Altan Çamkara ise, Şırnak'ın Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı
'ndaki görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.
PROGRAMDA TANIŞTILAR
Türkiye Harp Malulü Gaziler
, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi'nin düzenlediği bir programda tanışan Uzman Çavuş Hüseyin Ceylan (30) ve MKE'de çalışan Sultan Çamkara (23), birbirlerine aşık olup evlenmeye karar verdi. Ailelerinin de onayını alan çift, önceki akşam Kırıkkale'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Törene, çiftin yakınları, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can
, Kırıkkale Vali Vekili Ömer Faruk Uzunoğlu
ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan yaptı.
'ÇOK KIYMETLİ EMANETLER'
Genç çiftin nikahını kıyan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Şehitlerimizin geride bıraktığı çok kıymetli varlıkları. Onlar şehitlerimizin bizlere birer emaneti. Kendilerine mutluluklar diliyor, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum" dedi.