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Giriş Tarihi: 27.8.2021 10:54 Son Güncelleme: 27.8.2021 11:03

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca'dan öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması!

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca’dan öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bilgiler paylaştı. Öğretmenlerin aşılanma oranını duyuran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşı açıklaması yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlerin aşı oranını paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

'YAKINDA BİZLERE ÖRNEK OLACAKLAR'

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca'dan öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması!
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