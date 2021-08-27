SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca’dan öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşı açıklaması yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlerin aşı oranını paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı:
'YAKINDA BİZLERE ÖRNEK OLACAKLAR'
"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"
ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı? pic.twitter.com/Ubr3IIhnwm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2021