SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca’dan öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması!

'YAKINDA BİZLERE ÖRNEK OLACAKLAR'

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"