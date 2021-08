STK’ları seçim kapısı olmaktan çıkardık

Dernek başkanlarını tek tek dinleyen Başkan Sürekli; "Sivil Toplum Kuruluşları, bizimle birlikte, seçimden seçime kapısı çalınan yapılar olmaktan çıktı. STK'lar; devlet-millet birlikteliğinin lokomotifi, köprüsü. 20 yıldır, bu gücü önemsedik, destekledik. Bu nedenle ilk günden itibaren sık sık bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

DAİMA YANLARINDA OLDUK

Başkan Sürekli'nin İzmir Sivil Toplum Kuruluşları'nın kapısını her zaman çaldığını ve partideki her görevinde yanlarında olduğunu ifade eden Konfederasyon Başkanı Yalçın Kocabıyık ise bu buluşma sayesinde dernek başkanlarının öneri ve taleplerini kendisiyle bire bir paylaşma fırsatı bulduğunu söyledi.

İZMİRİN YARARINA HER ADIMI DESTEKLERİZ

AK Parti kadroları olarak, sadece seçimden seçime değil, her zaman STK temsilcileriyle birlikte olduklarını hatırlatan Sürekli; "Biz sizleri ziyaret ettik, siz bizleri ziyaret ettiniz, aramızdaki bağ hiç kopmadı. Seçim dönemleri yapılan STK ziyaretleri, bizim için aday tanıtımlarının yapıldığı bir ritüeldir. Her zaman, her an sizlerle diyalog halinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizin de temsil ettikleriniz milletin kendisi. Ve biz, milletimizi ve seçtiklerini dikkate alırız. İzmir birlikteliğini; halel getirilmesine izin vermemek şartıyla sürdürmeye de kararlıyız. İzmir'in yararına olacak, derdine derman olacak her adımı destekleriz. Derneklerimizi de halkın dili olan, önemli bir misyona sahip yapılar olarak görüyoruz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Hepiniz görevlerinizi büyük bir özveriyle, başarıyla yapıyorsunuz. Biz de sizlerle aktif bir iletişimden yanayız. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığımız, sizler için, İzmir için genel ve yerel her meselede sizlere desteğe hazırdır."

PANDEMİ DUYARLILIĞIMIZI KORUMALIYIZ

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi de pandemi ile mücadeleydi. Bir daha kapanma olmasını beklemediklerini söyleyen Başkan Sürekli; "Devletimizin pandemiyle ilgili mücadelesi ile bizlerin duyarlılığı paralellik göstermeli. Aşıyla ilgili en küçük boşluk ve zafiyet yaşanmadı. Herkesin tanımlanan aşılarını mutlak suretle olması gerekli. Hijyen ve mesafe kurallarına uymayı sürdürmeliyiz. Bunca emeğin boşa gitmemesi için herkese sorumluluk düşüyor."

BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ

Başta dezavantajlı kesimlerle ilgili olmak üzere, hemşeri dernekleri ve meslek kuruluşları başkanlarından gelen talepleri ayrıntılı olarak ele alan Başkan Sürekli; özellikle engelliler ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili ilgili bakanlıkların çok önemli adımlar attığına dikkat çekti. Sürekli; "Engellilerimiz için maaştan istihdam teşviklerine kadar pek çok alanda ilkleri hayata geçirdik. Madde bağımlılığı 20 yıldır canla başla mücadele ettiğimiz bir mesele. Sosyal yaralarımızın sarılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız kararlılıkla yoğun bir mesai yapıyor. Her derneğimizin bir temsil alanı var. Hepinizin öneri ve talepleri bizim için değerli. Sonuna kadar takipçisiyiz. Farklı kültürler bizim en büyük zenginliğimiz. Onların yaşaması için sosyal ve kültürel projelerinizi desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağınız her etkin organizasyona bakanlarımızın katılımını sağlarız." diye konuştu.