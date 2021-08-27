Taksim Camii’ne büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta kılınan Cuma namazıyla ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşların en çok ziyaret edip ibadet ettiği yer oldu. İnsanlar Taksimin sembolü haline gelen camiyi görmek ve ibadet etmek için kilometrelerce uzaktan geliyorlar. İstanbul'a gelen turistler yapılan bu sembol camide hem ibadet edip hem de geziyorlar.