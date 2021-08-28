18 bin 340 yeni vaka, 244 vefat

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76.57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58.62 olarak kayda geçti. Son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup aşılarımızı olmaya bağlı." ifadelerini kullandı.