Annelerden evlat nöbeti çağrısı: Gelin tek ses olalım

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak amacıyla Diyarbakır HDP
il binası önünde ailelerin başlattığı evlat nöbeti 3 Eylül'de 3'üncü yılına giriyor. Geçen hafta eylemlerini artık 24 saat sürdürme kararı alan 234 aile, önceki gece HDP il binası önünde açıklama yaptı. Terör örgütü ve destekçilerinin tüm tehdit ve baskılarına rağmen evlat nöbetini 2 yıldır sürdürdüklerine dikkat çeken aileler, 3 Eylül nedeniyle herkesi evlat nöbetine davet etti.
'SON EVLAT GELENE KADAR'
Diyarbakır'da 2 yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan Celil Begdaş, "Ankara'da milletvekilleriyle görüşecektik. Sözde bize destek olacaklardı. Ancak bizden, halktan kaçtılar. Biz de siyah çelenk bırakarak onları kınadık. Onlar yine bize hakaret ettiler. Biz aileler olarak 3 Eylül'de Türkiye'yi nöbete çağırıyoruz. Son evladımızı alana kadar buradan kalkmayacağız" dedi.
'TEK BAYRAK, TEK VATAN'
Bir süre önce oğluna kavuşan anne Ayşegül Biçer ise 3 Eylül Cuma günü saat 10'da tüm anneleri Diyarbakır'a davet ederek, "Anneler olarak tek ses olup Kandil'den evlatlarımızı isteyelim. Gelin, anneler olarak hep birlikte evlatlarımızı dağdan indirelim. Türkiye'nin birlik beraberliği için bu kan dursun, bu bayrak tek olsun. Tek bayrak, tek vatan istiyoruz, başka devlet istemiyoruz" dedi.
'BURADAN AYRILMAYACAĞIZ'
Terör örgütü tarafından 4 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Bayram için eylemini sürdüren annelerden Ayten Elhaman ise, "Dağdaki çocuklarımızı kurtarana kadar, gece-gündüz demeden eylemimiz sürecek. Evladı dağda olan tüm anneleri 3 Eylül'de Diyarbakır'daki eyleme davet ediyoruz. Evladımı çalan partinin önünde bekliyorum. HDP'yi kapattık, bizden kaçıp gittiler. Ama biz 2 yıldır buradayız. Evlatlarımızı alana kadar da buradan ayrılmayacağız" diye konuştu.
Oğlu Özkan 6 yıl önce kaçırılan Süleyman Aydın da, "Ankara'da görüşmelerde bulunduk. HDP'nin de bizimle görüşmesini beklerken, hakarete maruz kaldık. İki yıldır çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu ana kadar 31 aile evladına kavuştu. Tüm çocukların anne ve babalarına kavuşması için evladı dağda olan ya da olmayan tüm aileleri 3 Eylül günü eylemin 3'üncü yılında HDP il binası önüne davet ediyoruz" dedi.
BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET: YANIMIZDA OLUN
Evlat nöbetine devam eden aileler, Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, evlat nöbetinin 3. yılına girilecek 3 Eylül'de "Teröre karşı yanımızda olun" çağrısında bulundu. Beyoğlu da terör örgütüne karşı sergiledikleri tutum dolaysıyla aileleri tebrik ederek, Diyarbakır anneleri ile gurur duyduklarını, onların ziyaretinden memnun kaldıklarını söyleyerek, "Sizler dünyaya örnek oldunuz. Dünyaya mesaj veriyorsunuz" dedi.