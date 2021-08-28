Aşılamada kırmızı renkli il kalmadı

İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mega kentin aşı haritasında mavi renge döndüğünü açıkladı. Vali Yerlikaya "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı" paylaşımında bulundu. Sağlık Bakanlığı
'nın hızlı ve yaygın aşılama kampanyasıyla birlikte Türkiye'de çok yüksek risk kategorisindeki tek il olan Şanlıurfa
da yüksek risk kategorisine geçti. Böylece 81 ilde aşılama oranları yüzde 55'in üzerine çıktı ve Türkiye'de çok yüksek riskli (kırmızı) hiçbir il kalmadı. Türkiye'de yapılan toplam aşı miktarı da 91 milyonu aştı. Aşı yüzdesinin en çok olduğu ilk 5 il Muğla (94.2), Çanakkale (88.7), Edirne (87.5), Kırklareli (86.8) ve Balıkesir (86.6), en az olduğu iller ise Şanlıurfa (55), Mardin (57.6), Gümüşhane (57.4), Bitlis (57.6) ve Diyarbakır (58.4) oldu. Aralarında İstanbul'un da (yüzde 74.6) olduğu 28 il orta risk kategorisinde, 11 il de yüksek risk kategorisinde yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
yaptığı açıklamada "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84.06, tüm toplumda yüzde 76.12. İkinci doz aşı oranı öğretmenlerde yüzde 72.57, tüm toplumda ise 58.23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?" dedi.