Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sel bölgesi ile ilgili flaş açıklama: 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesini vuran sel felaketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"1 YIL İÇİNDE TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, yıkım çalışmalarının ardından, inşa faaliyetlerinin de başladığını bildirdi, teslim işlemlerinin 1 yıl içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Bakan Kurum, "Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız." dedi.