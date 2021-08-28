Darp edilen savcı Gezi sloganı atmış

BEşiktaş
'ın şampiyonluk kutlamalarında yumrukla darp edilen savcı M.F.M.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma konusu olay şöyle gelişti: İstanbul'da görev yapan cumhuriyet savcısı M.F.M. (31), Beşiktaş'ın şampiyonluğunu arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Beşiktaş Çarşı'ya gitti. Kartal heykelinin önündeki kutlamalara katılan savcının da içinde bulunduğu bir grup taraftar, iddiaya göre "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganı attı. Slogandan rahatsız olan bir grup taraftarın tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. Çıkan kavga sırasında savcı M.F.M. yumruk darbelerine maruz kaldı. Polis kavgaya karışanları karakola götürdü. Savcı kendisini darp ettiğini öne sürdüğü 45 yaşındaki Abdullah T. ve Müge B.'yi teşhis etti. İfadeleri alınan Abdullah T., "Biz orada eğlenmek için bulunuyorduk. Kendisini savcı olarak tanıtan M.F.M. önce slogan atmaya başladı. Savcı olarak tanıtmadan önce biz onu uyardık" dedi. Müge B. ise "Kalabalık arasından biri savcıya yumruk attı" diye konuştu.
Şampiyonluk kutlamaları için tezahürat yaptıklarını söyleyen savcı M.F.M. ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Burnunda ve vücudunda yaralanma olduğu belirlenen raporun ardından ifade veren savcı, "Ortalık birden karıştı. Bir grup üstümüze yürüdü. Küfürler savurdu. Ben savcı kartımı gösterdim. Hakaretler savurmaya başladılar" dedi. Savcı, Abdullah T.'nin kendisini darp ettiğini söyledi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.