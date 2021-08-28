Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın Karadağ ziyaretini değerlendirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. Altun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'in ardından bugün de Karadağ'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti, Karadağ'ın Sırbistan'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor.
Ülkemiz bugüne kadar TİKA aracılığıyla Karadağ'da 399 proje ve faaliyet gerçekleştirirken, Podgoritsa'daki Yunus Emre Enstitümüz, Türkçe öğrenmek isteyen binlerce kişiye kapılarını açmıştır.
Karadağ'a en çok yatırım yapan ülkelerin başında gelmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ve mevkidaşı ülkelerimiz arasındaki potansiyele inanarak bugün ticaret hacminin 250 milyon Euro'ya çıkarılmasına karar verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in görüşmesine de yansıyan iki ülkenin dostluğu, bölgesel meselelerde büyük bir potansiyeli de beraberinde getiriyor.
Basın toplantısının ardından mevkidaşı Cukanaviç ile Karadağ'da bulunan Osmanlı'nın Eski Sefaretini ziyaret eden Cumhurbaşkanımız ayrıca, Başkent Podgoritsa'da Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Meclis Başkanı Aleksa Becic'i de kabul etti.
Balkanlarda güvenliğin, istikrarın ve refahın sürdürülmesinde kilit rol oynayan, çok kültürlü yapısıyla bölge ülkelerine örneklik teşkil eden Karadağ ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
Dün Bosna Hersek'te bugün Karadağ'da yapılan diplomatik görüşmeler ve Cumhurbaşkanımızın bölge halkı ile kucaklaşması, Balkanlar ile kurduğumuz güçlü bağların en önemli göstergesi olmuştur."