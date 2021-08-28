Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın Karadağ ziyaretini değerlendirdi

Basın toplantısının ardından mevkidaşı Cukanaviç ile Karadağ'da bulunan Osmanlı'nın Eski Sefaretini ziyaret eden Cumhurbaşkanımız ayrıca, Başkent Podgoritsa'da Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Meclis Başkanı Aleksa Becic'i de kabul etti.

Balkanlarda güvenliğin, istikrarın ve refahın sürdürülmesinde kilit rol oynayan, çok kültürlü yapısıyla bölge ülkelerine örneklik teşkil eden Karadağ ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Dün Bosna Hersek'te bugün Karadağ'da yapılan diplomatik görüşmeler ve Cumhurbaşkanımızın bölge halkı ile kucaklaşması, Balkanlar ile kurduğumuz güçlü bağların en önemli göstergesi olmuştur."