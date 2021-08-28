İçişleri Bakanlığı’ndan okul genelgesi

İçişleri Bakanlığı
, 81 ilin valiliklerine "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Toplam 5 başlık altında gönderilen genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek denetimler anlatıldı. Genelgeye göre, okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı
, Sağlık Bakanlığı
ve Koronavirüs Bilim Kurulu
tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak. Genelge kapsamında, servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. "Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri" her gruba bir gün olacak şekilde düzenlenecek. Okul servis araçlarına yönelik denetimler hafta boyunca kesintisiz yapılacak. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analizi değerlendirilerek, bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak.