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Giriş Tarihi: 28.8.2021

İstanbul’da eğitim önlemleri

İstanbul’da eğitim önlemleri
İstanbul'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 6 Eylül'de başlayacak 2021- 2022 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla kentte alınacak önlemler oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda okulların açılışı dolayısıyla kentte uygulanacak eylem planı görüşüldü. Hazırlanan sunumda İstanbul Valiliği, İBB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile STK'ların alacağı önlemlere değinildi. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak. Alınacak tedbirler kapsamında eğitimin başlayacağı ilk hafta 359 polis ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, bin 117 özel güvenlik görevlisi, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi hizmet verecek. İETT 1860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak. Okul servislerine İSPARK'larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak.
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İstanbul’da eğitim önlemleri
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