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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Kâbil Havalimanı’nı işletmemiz için teklif var

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Kâbil Havalimanı’nı işletmemiz için teklif var
Bosna Hersek'e hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Kâbil'deki terör saldırısı için "Milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Büyükelçiliğimizi Kâbil Havalimanı'ndaki askeri bölüme taşıdık. Taliban'la görüşmelerimizin ilkini de orada, büyükelçiliğimiz nezaretinde arkadaşlarımız sürdürdü. Görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Diplomasi işte budur. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. 'Güvenliği biz sağlayalım işletmeyi siz yapın' diyorlar. Bu konuda verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün. Orada eğer adımız geçerse, Türkiye orada askeri havalimanını işletiyor, sivil havalimanını işletiyor, buna rağmen bu kadar kişi öldü buna bulaşırsak bunu izah edemeyiz."
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Kâbil Havalimanı’nı işletmemiz için teklif var
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